EN VIVO España vs. Arabia Saudita | Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de España quiere despejar dudas en la Copa del Mundo y lograr su primera victoria este domingo 21 de junior enfrentando en el estadio de Atalanta a Arabia Saudita en partido válido por la fecha 2 del grupo H

España Vs Arabia Saudita: hora y dónde VER EN VIVO

El partido entre la selección de España contra Arabia Saudita por la fecha 2 del grupo H en la Copa del Mundo se disputa este domingo 21 de junio a partir de las 11:00 de la mañana, horario colombiano, en el estadio Atalanta.

Todas las emociones del compromiso se podrás VER EN VIVO por Win Sports. También tendrá transmisión ONLINE por el canal de YouTube de Alerta y por Deportesrcn.com.

Así llega España

La selección de España enfrenta a Arabia Saudita con la obligación de ganar, después de haber empatado en el debut mundialista con Cabo Verde.

La roja necesita sumar de a tres puntos para retomar el camino y disputar la clasificación a la siguiente ronda.

Así llega Arabia Saudita

Por Arabia Saudita se intentará dar una nueva sorpresa en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural rescataron un cerrado empate con Uruguay.