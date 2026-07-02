EN VIVO España vs. Austria | 16avos. Copa del Mundo 2026

A las 2:00 p. m., hora colombiana, la selección de España se va a enfrentar con su similar de Austria por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“España y Austria se enfrentarán en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en el majestuoso Estadio Los Ángeles. El equipo de De la Fuente logró la primera plaza del Grupo H tras iniciar con un empate ante Cabo Verde (0-0) y luego ganar ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0)”, reseña la FIFA en la previa.

El partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Se espera un cotejo entretenido de inicio a fin. Todos los detalles se podrán seguir, también, por medio de Deportes RCN Online.



“España llega a la fase de eliminatorias sin recibir ningún gol. Precisamente, Austria vivió una situación muy diferente para acceder a esta instancia, ya que igualó 3-3 ante Argelia en el duelo final con un gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 90+6 que aseguraba el billete a los europeos. Antes, el combinado de Ralf Rangnick había perdido 2-0 contra Argentina y había iniciado el torneo venciendo 3-1 a Jordania”, agrega la FIFA.

¿Qué selección avanzará de ronda?

En el papel, el combinado ibérico es favorito para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder. El vencedor de la llave se enfrentará en la siguiente ronda con Portugal o Croacia.





