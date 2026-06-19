EN VIVO Estados Unidos vs. Australia | Copa Mundial de la FIFA 2026

La segunda jornada de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, sigue con emociones de inicio a fin.



Este viernes 19 de junio, la selección de Estados Unidos se tendrá que ver las caras con su similar de Australia por el grupo D. El compromiso se realizará en el estadio de Seattle, que se espera esté a reventar.

Este es un cotejo de selecciones que ganaron en la primera fecha. Ante Paraguay, el combinado estadounidense se impuso de una gran manera, mientras que los australianos sorprendieron a Turquía.



Si hay vencedor en este duelo, habrá un nuevo clasificado a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Con este formato de 48 equipos, clasifican los primeros y segundos, y los ocho mejores terceros.

Hora para ver el duelo

La pelota rodará a las 2:00 p. m., hora colombiana. Todos los detalles de este importante partido se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online. Se espera un cotejo entretenido y con varios goles.