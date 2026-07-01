EN VIVO Estados Unidos Vs Bosnia y Herzegovina | 16avos. Copa del Mundo 2026

Las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina están listas para enfrentarse este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco en partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se disputa este miércoles 1 de julio a partir de las 7:00 de la noche, horario de Colombia, en el estadio Estadio Bahía de San Francisco en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports y también contará con seguimiento EN VIVO ONLINE DE DeportesRCN.com.

Así llega Estados Unidos

Estados Unidos llega a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, después de clasificar como líder del grupo D con seis puntos, luego de derrotar a Paraguay y a Australia y perder con nómina alterna ante Turquía.

La gran novedad que tendrá el seleccionado de las barras y las estrellas tiene que ver con el regreso del mediocampista Christian Pulisic, quien superó un problema físico y está disponible para sumar minutos.

Así llega Bosnia y Herzegovina

Por el lado de Bosnia y Herzegovina, el equipo europeo clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como uno de los mejores terceros.

El equipo bosnia terminó la fase de grupos en la tercera casilla del grupo B con cuatro unidades por detrás de Suiza y Canadá.