En las horas de la tarde de este jueves 7 de mayo habrá duelo de equipos ingleses por la semifinal de vuelta de la Uefa Europa League. El país británico tendrá representante en la gran final del torneo.



Aston Villa se va a ver las caras con Nottingham Forest en el estadio Villa Park, que está ubicado en Birmingham. Este escenario deportivo tiene una capacidad para más de 42 mil hinchas. Se espera una muy buena presencia de aficionados.

El compromiso de ida terminó por la mínima diferencia a favor del Nottingham Forest, por lo que Aston Villa, ante su gente, tiene la obligación de, por lo menos, empatar el marcador global.



Habrá que esperar para conocer si el equipo en el que jugó el centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán empatará y remontará el resultado, o si Nottingham Forest logra mantener su diferencia.

¿Quién clasificará?

El vencedor de esta llave, cabe mencionar, se enfrentará a la gran final de la Uefa Europa League con Friburgo de Alemania o Braga de Portugal. Esa semifinal marcha a favor del combinado luso.



El Aston Villa vs. Nottingham Forest empezará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.