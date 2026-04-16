EN VIVO Europa League: Betis vs. Braga - minuto a minuto y goles

Este jueves 16 de abril, Real Betis de España se va a ver las caras con Sporting de Braga de Portugal por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Uefa Europa League. El duelo se va a llevar a cabo en el estadio La Cartuja.



“El ambiente de mañana demuestra que es un partido especial. De ganar, sería la primera vez que jugamos una semifinal de la Europa League. Ojalá podamos hacerlo mañana junto a nuestra gente”, dijo Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, previo al partido.





Cabe mencionar que en el equipo español juegan los colombianos Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández, que están buscando un cupo en la Selección Colombia para lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



En compromiso de ida, en territorio luso, quedó 1 a 1, por lo que la serie está completamente abierta. Aunque eso sí, pinta con un poco más de favoritismo Betis para avanzar de ronda.

Betis espera al Braga

“Espero a un Braga con las características de su juego. Tiene mucha posesión, prepara bien las jugadas para llegar al campo contrario… Tenemos que tener intensidad; es un equipo bien dotado y con una formación que defiende de una determinada manera”, añadió el DT del Betis.



El crucial partido comenzará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de ESPN. Todos los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.