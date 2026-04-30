Este jueves 30 de abril, después de los juegos de la Uefa Champions League, llega el turno para la Uefa Europa League, el segundo torneo de clubes internacional más importante del viejo continente.



Por el partido de ida de las semifinales del torneo, Sporting Braga de Portugal se va a ver las caras con Friburgo de Alemania en un cotejo que promete emociones y goles de inicio a fin.

El compromiso, al ser local con el conjunto luso, se va a llevar a cabo en el estadio Municipal de Braga, que tiene una capacidad para un poco más de 30 mil espectadores. Se espera que el escenario deportivo esté repleto.



En el papel, se espera un compromiso bastante parejo. Por ser local, Braga puede sacar un poco de diferencia a su favor, pero Friburgo va a hacer todo lo posible para sacar un buen resultado fuera de casa.

El sueño de la final

Ambas escuadras, además de tratar de mostrar un muy buen juego, van a disputar el cotejo con alma, vida y corazón para cumplir el sueño de clasificarse a la gran final de la Europa League.



El partido de ida de las semifinales va a empezar a las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Todos los detalles se podrán seguir también por medio de Deportes RCN Online.



