Este miércoles 20 de mayo se va a llevar a cabo la gran final de la Uefa Europa League. Friburgo de Alemania y Aston Villa de Inglaterra se verán las caras para definir el ganador del torneo.



La final se va a disputar en el Tüpraş Stadyumu de Estambul, Turquía. Este escenario deportivo tiene una capacidad para 42.445 espectadores. Aficionados de ambos clubes ya están en la ciudad en cuestión para presenciar el duelo.

“A orillas del bullicioso Bósforo, en Estambul, el Freiburg o el Aston Villa escribirán un nuevo y significativo capítulo en la historia de su club con una victoria que significaría muchísimo para ambos equipos”, señaló la UEFA. Así formarían ambos equipos:



Freiburg: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Höler, Grifo; Matanović.



Aston Villa: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Emi Buendía; Watkins.

Una final inédita

“El Freiburg y el Aston Villa se enfrentarán por primera vez en la final de la Europa League en Estambul. El equipo de la Bundesliga de Julian Schuster ha llegado a su primera final continental, mientras que el Villa disputa su primera final de la UEFA desde que ganó la Copa de Europa en 1982. El entrenador español del equipo de Birmingham, Unai Emery, ganó esta competición tres veces con el Sevilla (2013/14, 2014/15 y 2015/16) y una vez con el Villarreal (2020/21), pero fue subcampeón de la Europa League con el Arsenal en la temporada 2018/19”, añade UEFA.



La pelota rodará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Este compromiso acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey.



