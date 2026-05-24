Sporting busca cerrar la temporada con un nuevo título cuando enfrente este domingo a SCU Torrense en la final de la Taça de Portugal, duelo que contará con la presencia del delantero colombiano Luis Javier Suárez, una de las grandes figuras del fútbol portugués en la campaña.

Min 125. Campeón, Torrense.

Min 123. Se lo pierde Torrense, sin arquero el Sporting.

Se lo pierde Torrense, sin arquero el Sporting. Min 120. Cinco minutos más.

Cinco minutos más. Min 117. Remate desviado del Sporting

Remate desviado del Sporting Min. 115. Pelota del Sporting, con un hombre menos lo intenta por medio de pelotazos al área, Torrense, todo dentro del área.

Pelota del Sporting, con un hombre menos lo intenta por medio de pelotazos al área, Torrense, todo dentro del área. Min. 111. Gol de Musa DR. para el Torrense, 2-1 derrota a al Sporting.

Min. 109. Penal para Torrense. Expulsado Araujo en el Sporting.

Min. 108. Torrense es bombardeado por el Sporting, cinco defensores y tres mediocampistas no salen del área.

Torrense es bombardeado por el Sporting, cinco defensores y tres mediocampistas no salen del área. Min. 106. Tiro de esquina a favor del Sporting.

Tiro de esquina a favor del Sporting. Arrancó el segundo tiempo extra

Fin del primer tiempo extra

Min 105. Tras un tiro de esquina la pelota le quedó al colombiano, quien remató suave y al centro, oportunidad clara que se pierde el Sporting.

Tras un tiro de esquina la pelota le quedó al colombiano, quien remató suave y al centro, oportunidad clara que se pierde el Sporting. Min 100. Suárez tuvo una gran ocasión, le pelliscaron la pelota antes de ejecutar.

Suárez tuvo una gran ocasión, le pelliscaron la pelota antes de ejecutar. Min 97. Amonestado Vásquez en Torrense, se calienta el partido, el jugador alegó una falta en la línea de meta.

Amonestado Vásquez en Torrense, se calienta el partido, Min 94. El VAR tarda en convalidar el off side.

Min 93. Anulan gol de Torrense por fuera de lugar.

Anulan gol de Torrense por fuera de lugar. Min 90. Comenzó el primer tiempo.

Tiempos extra: Sporting 1-1 Torrense

Min 96. Se termina la segunda parte.

Min 92. S e salvó Torrense, un tiro de esquina interceptado por Ignacio se fue desviado por muy poco.

e salvó Torrense, un tiro de esquina interceptado por Ignacio se fue desviado por muy poco. Min 82. Opción de Suárez, el colombiano aprovechó un pelotazo para llegar con peligro, su remate se fue por encima del travesaño.

Opción de Suárez, el colombiano aprovechó un pelotazo para llegar con peligro, su remate se fue por encima del travesaño. Min 80. El juego se ha vuelto un poco enredado, bastante cortado, pocas acciones de peligro, ambos equipos no arriesgan y parecieran resignarse al tiempo extra.

El juego se ha vuelto un poco enredado, bastante cortado, pocas acciones de peligro, ambos equipos no arriesgan y parecieran resignarse al tiempo extra. Min 70. Torrense se repliega, Sporting mantiene la posesión, pero sin profundidad.

Torrense se repliega, Sporting mantiene la posesión, pero sin profundidad. Min 65. El partido no tiene momento de hidratación, las condiciones atmosféricas actuales, con bastante calor.

El partido no tiene momento de hidratación, las condiciones atmosféricas actuales, con bastante calor. Min. 60. Torrense no sale del asombro del empate, Sporting pareciera que puede pasar por encima.

Torrense no sale del asombro del empate, Sporting pareciera que puede pasar por encima. Min 54. Gol de Luis Suárez. El colombiano definió ante la mala salida del Torrense, formidable acción del goleador.

Min 51. El colombiano tuvo tiempo y espacio, decidió meter el centro y la defensa de Torrense envió al tiro de esquina, tuvo oportunidad de disparar.

El colombiano tuvo tiempo y espacio, decidió meter el centro y la defensa de Torrense envió al tiro de esquina, tuvo oportunidad de disparar. Min 48. Sporting salió con ímpetu, intentan buscar a los delanteros, Suárez no ha tocado la pelota en la segunda parte.

Sporting salió con ímpetu, intentan buscar a los delanteros, Suárez no ha tocado la pelota en la segunda parte. Final del primer tiempo.

Min 45. Un minuto más.

Min 39. Opción de Luis Javier Suárez, en un mano a mano el colombiano no pudo definir bien y su disparo se estrelló contra el portero, se salvó Torrense.

Opción de Luis Javier Suárez, en un mano a mano el colombiano no pudo definir bien y su disparo se estrelló contra el portero, se salvó Torrense. Min 35. Torrense igualó las cargas, el euipo se siente con aire en la camiseta, puebla el mediocampo y el Sporting ya no encuentra la pelota.

Torrense igualó las cargas, el euipo se siente con aire en la camiseta, puebla el mediocampo y el Sporting ya no encuentra la pelota. Min.26. Falta del colombiano Suárez.

Min 25. Torrense retoma las riendas del partido, va ganando y Sporting ha hecho un desgaste importante, el equipo mantiene un bloque bajo, pero se anima e intenta hilvanar juego; con la posesión, le resta ímpetu a su rival.

Torrense retoma las riendas del partido, va ganando y Sporting ha hecho un desgaste importante, el equipo mantiene un bloque bajo, pero se anima e intenta hilvanar juego; con la posesión, le resta ímpetu a su rival. Min20. Sporting no encuentra formas, no pueden encontrar las bandas y el juego interno es nulo, rara vez la toca Luis Suárez.

Sporting no encuentra formas, no pueden encontrar las bandas y el juego interno es nulo, rara vez la toca Luis Suárez. Min 16. Torrense sale del agobio, intenta retener más la pelota y y aprovecha la posesión para convertir en acción peligrosa, el remate se fue desviado.

Torrense sale del agobio, intenta retener más la pelota y y aprovecha la posesión para convertir en acción peligrosa, el remate se fue desviado. Min 11. Gran acción de Luis Javier Suárez, el colombiano quedó de espalda al arco y ante la posibilidad de pibotear, decidió sorprender con el taco.

Gran acción de Luis Javier Suárez, el colombiano quedó de espalda al arco y ante la posibilidad de pibotear, decidió sorprender con el taco. Min. 8. Sporting se hace dueño de la pelota, Torrense inmediatamente se replegó y ahora espera, aunque no tan atrás, el equipo del colombiano no encuentra profundidad.

Sporting se hace dueño de la pelota, Torrense inmediatamente se replegó y ahora espera, aunque no tan atrás, el equipo del colombiano no encuentra profundidad. Min 4. Gol te Torrense. Cabezazo en el segundo palo. Kevin Zohi aprovechó un tiro de esquina y un error del Sposrtin.

Min 1. En menos de 30 segundos Luis Javier Suárez tuvo acción con la pelota, el colombiano recibió de espalda, intentó regatear hasta el borde del área, propuso un cuerpo a cuerpo y cae al suelo, el juez no dio falta.

En menos de 30 segundos Luis Javier Suárez tuvo acción con la pelota, el colombiano recibió de espalda, intentó regatear hasta el borde del área, propuso un cuerpo a cuerpo y cae al suelo, el juez no dio falta. Min 0.

Luis Suárez es titular en la final con el Sporting

El partido comienza a las 11:15 a. m.

El atacante colombiano llega motivado tras ser protagonista en la clasificación del Sporting a la final luego de resistir en el estadio Do Dragão ante FC Porto. El empate 0-0 en la semifinal de vuelta le permitió al equipo dirigido por Rui Borges avanzar gracias al resultado global, en un compromiso donde el colombiano disputó los 90 minutos y tuvo un importante desgaste táctico y defensivo.

Aunque el Porto dominó gran parte del encuentro y salió desde el inicio a presionar, el Sporting supo sostener el cero con orden y disciplina. Luis Suárez fue clave en ese trabajo colectivo. Además de pelear constantemente con los defensores rivales, registró cuatro contribuciones defensivas y ganó seis de los 16 duelos que disputó durante el partido.

En ataque, el colombiano también tuvo momentos destacados en la semifinal, tuvo varias jugadas asociativas y su desequilibrio que ocasionó varias amonestaciones, medios portugueses aseguran que tendría una marcación especial por los hombres del Torrense en la final.

Sporting de Lisboa vs Torrense: cómo VER EN VIVO HOY Domingo 24 de mayo

El delantero colombiano intentará coronar una temporada sobresaliente en Europa. Suárez acumula 37 goles y ocho asistencias entre todas las competiciones y además se mantiene en la pelea por terminar entre los máximos artilleros del continente.

El encuentro ante Torrense se disputará en el estadio Nacional de Oeiras desde las 11:15 a. m. (hora colombiana) y definirá al último campeón del fútbol portugués en la temporada 2025-2026. El duelo se podrá ver en Win Sports, RTPi y Sport TV, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 a. m.

España: 18:15 p. m.

Portugal: 17:15 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 12:45 p. m.

