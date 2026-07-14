Este martes 14 de julio, se jugará uno de los partidos más importantes de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



A las 2:00 p. m., las selecciones de España y Francia se van a enfrentar por las semifinales del certamen orbital. El juego, que se llevará a cabo en el estadio de Dallas, se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN.

“No existe un plan anti-Yamal. Estamos enfocados en el equipo de España en su conjunto, no en un jugador específico. Sabemos que son peligrosos en todos los aspectos: ya sea él, sus jugadores de ataque, su juego de posesión, su capacidad para atacar en espacios reducidos cerca del área o sus combinaciones. Por eso, nuestro principal enfoque está en todo eso, más que en un solo futbolista”, dijo Adrien Rabiot, mediocampista galo, previo al choque.



Tanto los galos como los españoles arribaron a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el rótulo de favoritos para quedarse con el trofeo. Hoy, uno de los dos equipos se despedirá del sueño y el otro irá con todo para obtener la gloria.

Lo que dijo Lamine

“En el Top 1, la verdad. Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos, y yo sobre todo. Sin duda es el partido más relevante que voy a jugar”, manifestó, por su lado, Lamine Yamal, la joya de España.



Se espera un partido entretenido de inicio a fin, con muchas oportunidades de gol. El vencedor de esta llave se tendrá que ver las caras en la gran final del Mundial 2026 con Argentina o Inglaterra.



