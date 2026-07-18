EN VIVO Francia Vs Inglaterra, tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

Las selecciones de Francia e Inglaterra terminan este sábado 18 de julio su participación en la Copa del Mundo 2026 enfrentándose en el estadio de Miami en el partido por el tercer y cuarto lugar del certamen.

El seleccionado francés afronta el compromiso, después de caer por marcador de 0-2 ante España en la ronda semifinal.

Además de ocupar el tercer cajón del podio, el equipo dirigido por Didier Deschamps tratará de ayudar a su delantero Kylian Mbappé para que anote y se convierte en el máximo goleador del Mundial.

Actualmente, Mbappé comparte el primer lugar del escalafón con Lionel Messi, quien también registra ocho anotaciones.

Por otro lado, Inglaterra intentará despedirse del certamen con una victoria, luego de caer en un vibrante partido contra Argentina en la fase semifinal.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel tratará de mejorar la polémica imagen defensiva que dejó en su duelo anterior.

Francia Vs Inglaterra: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Francia contra Inglaterra se disputa este sábado 18 de julio en el estadio de Miami a partir de las 4:00 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se pueden VER EN VIVO por la señal de Win Sports y también cuenta con transmisión radial y ONLINE de La Fm.