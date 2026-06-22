EN VIVO Francia vs Irak | Copa Mundial de la FIFA 2026

La segunda fecha de la Copa Mundial comienza a andar de la mejor manera y en el transcurso de esta jornada se van conociendo también los nombres de las selecciones que avanzan a los dieciseisavos de final del certamen mundialista y en donde Francia estaría a poco de estar.

La selección comandada por Didier Deschamps debutó de buena manera venciendo a Senegal por un marcador de 3-1 en donde Mbappé fue el protagonista anotando doblete, y ahora llegan con la obligación de sumar de a tres unidades en el Estadio Filadelfia frente a Irak con el fin de obtener la clasificación anticipada.

Francia vs Irak: cómo VER EN VIVO HOY 22 de junio el Mundial

La segunda fecha de la Copa Mundial puede llegar a definir varias cosas en el Grupo I, ya que, aunque Irak no haya podido ganar en su debut, todavía cuenta con chances de avanzar si llega a vencer a Francia o sacarle al menos un empate.

Mientras que por el lado del conjunto europeo el panorama se ve mucho más sencillo, ya que cuenta con una plantilla llena de estrellas del fútbol que le podrían conseguir fácilmente los tres puntos.

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Este encuentro se disputará el lunes 22 de junio a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del La FM y su señal en YouTube, DSports, DGO, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Tabla de posiciones del Grupo de Francia e Irak en el Mundial

1. Noruega | +3 | 3 pts

2. Francia | +2 | 3 pts

3. Senegal | -2 | 0 pts

4. Irak | -3 | 0 pts