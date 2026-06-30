Francia confirmó su condición de máxima favorita al título en la fase de grupos, pero ahora tendrá que demostrar su poderío en los cruces eliminatorios, con Suecia como primer rival este martes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

'Les Bleus' buscan un adversario a su altura, después de pasearse frente a Senegal, Irak y Noruega con un saldo que da miedo: diez goles a favor, ocho de ellos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y dos en contra.

El combinado galo lidera ya varias estadísticas: es la selección que más goles ha marcado, junto con Alemania y Países Bajos; la que ha dado más asistencias, empatada con las dos anteriores; y una de las que más remata entre los tres palos.

Francia quiere confirmar su favoritismo: el duro reto que le espera ante Suecia

Una máquina perfectamente engrasada que quiere resarcirse de la derrota en la final de Catar 2022 y repetir el éxito de Rusia 2018.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey se espera que el técnico Didier Deschamps, de regreso a la concentración tras ausentarse unos días por el fallecimiento de su madre, haga retoques con respecto al último compromiso del Grupo I frente a Noruega.

Suecia se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo, de regreso a una Copa del Mundo tras perderse Catar 2022, ha mostrado dos caras muy diferentes.

Arrasó a Túnez en su debut (5-1), pero luego Países Bajos le endosó una manita (5-1) para, finalmente, firmar un empate con Japón (1-1) que benefició a ambas selecciones.

La actualidad del equipo sueco pasa, sin embargo, por la lesión de uno de sus ejes defensivos, Isak Hien, central del Atalanta, que se perderá lo que queda del torneo por una lesión en los "isquiotibiales de la pierna izquierda", según informó la federación.

Francia vs. Suecia: el favorito al título pone a prueba su poderío

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (o Bradley Barcola) y Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Lucas Bergvall, Gabriel Gudmundsson; Elliot Stroud (o Jesper Karlström), Yasin Ayari, Anthony Elanga (o Benjamin Nygren); Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Seleccionador: Graham Potter.

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Árbitro: Danny Makkelie (NED).

Hora: 17.00 hora local (21.00 GMT).