EN VIVO Ghana vs. Panamá | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones de Ghana y Panamá debutan este miércoles 17 de junio en la Copa del Mundo enfrentándose en el Estadio Toronto en partido válido por la fecha 1 del grupo L.

Así llega Ghana a su debut en el Mundial

La selección de Ghana llega a su debut en la Copa del Mundo con una sensible baja, ya que al mediocampista Thomas Partey no se le permitió el ingreso a Canadá por algunas acusaciones legales.

Sin embargo, las estrellas negras cuentan con un plantel con figuras como Iñaki Williams, que parte como el principal referente en el ataque.

Hay que entrar en los partidos muy vivos, los detalles marcan la diferencia y esperamos mantener nuestra portería a cero porque los detalles son los que marcan”, señaló Williams, que también explicó que mantiene contacto diario con su hermano Nico, internacional español: “Sí, hombre, claro, todos los días nos hablamos”, explicó Williams.

Así llega Panamá a su debut en el Mundial

La selección de Panamá, con Thomas Christiansen como director técnico, apostará al orden táctico para contrarrestar la fortaleza física de Ghana.

“Hay muchas cosas que hemos visto en los partidos, donde, quizás, futbolísticamente y de calidad puede haber una diferencia importante, pero con el esfuerzo, con el orden táctico, se ha podido igualar. Y eso es lo que hace bonito el fútbol”, afirmó el técnico hispano-danés en la rueda de prensa previa al encuentro.