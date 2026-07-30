EN VIVO Gremio vs. Bolívar | Copa Sudamericana 2026

Gremio Porto Alegre y Bolívar protagonizan este jueves 30 de julio un duelo decisivo por el play-off de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño recibe al equipo boliviano en el Arena do Gremio con la obligación de remontar el 3-2 sufrido en el partido de ida, disputado el pasado 24 de julio en La Paz.

El encuentro, programado para las 5:00 p. m., hora de Colombia, promete una definición cargada de tensión. Grêmio necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo, mientras que Bolívar llega con la ventaja en el marcador global y buscará administrar la diferencia para sellar su clasificación.

Luís Castro tendrá la responsabilidad de encontrar la fórmula para que el conjunto de Porto Alegre imponga condiciones desde los primeros minutos. El cuadro brasileño sabe que un gol puede cambiar rápidamente el panorama de la serie, pero también deberá evitar conceder espacios que permitan a Bolívar ampliar la ventaja.

Del otro lado, Alejandro Restrepo llega con la tranquilidad que entrega el resultado conseguido en casa. El entrenador colombiano buscará que su equipo mantenga el orden y aproveche las oportunidades que pueda generar al contragolpe.

Grêmio vs. Bolívar: EN VIVO por la Copa Sudamericana, minuto a minuto de la vuelta del play-off

El 3-2 de la ida dejó abierta la eliminatoria. Grêmio necesita, como mínimo, ganar por un gol para llevar la definición a los penaltis, mientras que una victoria por dos o más tantos le garantizaría directamente el paso a la siguiente ronda.

El equipo brasileño llega después de empatar 1-1 frente a Fluminense por el Brasileirao, mientras que Bolívar derrotó 2-1 a Real Potosí en el torneo boliviano. Ambos resultados sirvieron como preparación antes de afrontar la definición continental.

La historia reciente también muestra dos equipos con argumentos ofensivos. Bolívar ya demostró en La Paz que puede hacerle daño a Grêmio, pero ahora tendrá que resistir la presión de un estadio que espera una reacción de su equipo.