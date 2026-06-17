EN VIVO Inglaterra vs. Croacia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las emociones de la máxima fiesta del deporte rey no paran. Este miércoles 17 de junio continúa el desarrollo de los partidos de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



Por el primer duelo del grupo L, se van a enfrentar dos selecciones que prometen que darán pelea hasta las instancias finales del certamen, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección de Inglaterra se va a ver las caras con su similar de Croacia. Este compromiso, que acaparará la atención de miles de amantes del deporte rey, se va a disputar en Dallas.



En el papel, este encuentro promete emociones de inicio a fin. El conjunto británico es favorito para llevarse la victoria por la calidad de jugadores que tiene. Pero los croatas, que también tienen buen equipo, harán todo lo posible por llevarse la victoria.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre ingleses y croatas va a empezar a las 3:00 p. m., hora colombiana. El juego se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports. Todos los detalles se podrán ver por medio de Deportes RCN Online.



