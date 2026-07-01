EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo | 16avos. Copa del Mundo 2026

En apenas unas horas, se va a llevar a cabo otro partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



La selección de Inglaterra se tendrá que ver las caras con la República Democrática del Congo. El equipo africano sueña con hacer historia y ser la gran sorpresa de la máxima fiesta del deporte rey. Los británicos esperan mantener el rótulo de favoritos.

El compromiso se va a disputar en el estadio de Atlanta, en Estados Unidos. Este escenario tiene capacidad para un poco más de 68 mil espectadores. Se espera un lleno total, con una posible mayor cantidad de fanáticos ingleses.



La pelota rodará a las 11:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online. Se espera un cotejo entretenido de inicio a fin.

¿RD Congo sorprenderá a Inglaterra?

En el papel, por nómina y por historia, la selección de Inglaterra es la favorita para avanzar de ronda. El equipo dirigido por Thomas Tuchel, se espera, muestre un juego muy ofensivo, con el aprovechamiento de las bandas y el carril central.



El combinado de la República Democrática del Congo jugaría con un bloque bajo, bien atento para realizar contraataques a través de transiciones rápidas de defensa a ataque. Muchos aficionados neutrales anhelan que el conjunto africano avance de ronda.