EN VIVO Irak vs. Noruega | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las emociones de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, continúan. Las diferentes selecciones se siguen poniendo al día con la primera jornada.



Por el primer partido del grupo I, la selección de Irak se va a ver las caras con su similar de Noruega. El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio de Boston, Foxborough. Se espera que el escenario cuente con una muy buena presencia de hinchas.

En el papel, el equipo europeo es el gran favorito para llevarse la victoria y sus primeros tres puntos en el certamen orbital. La principal arma de esta selección es el centro delantero Erling Haaland.



Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Además, en esta Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya se han presentado sorpresas. Una de ellas, por ejemplo, fue el empate que le sacó Cabo Verde a España.

¿Qué selección ganará el duelo?

En el grupo I del Mundial FIFA de Estados Unidos, Canadá y México también aparecen las selecciones de Francia y Senegal, que también se van a enfrentar este martes 16 de junio.



El duelo entre Irak y Noruega comenzará a las 5:00 p. m., hora colombiana. El cotejo se podrá ver a través de la señal de Win Sports. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



