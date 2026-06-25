EN VIVO Japón vs. Suecia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Por la tercera y última fecha del grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, este jueves 25 de junio, se verán las caras las selecciones de Suecia y Japón.



Este crucial encuentro se llevará a cabo en el estadio de Dallas, que se espera esté a reventar. Tanto el conjunto europeo como la escuadra asiática van por la clasificación a la siguiente ronda.

“Japón y Suecia disputarán uno de los encuentros más emocionantes de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. El equipo nipón llega con cuatro puntos tras empatar con Países Bajos y golear a Túnez, mientras que el cuadro sueco llega tras vencer también goleando a los tunecinos, pero con una derrota abultada ante Países Bajos”, reseñó la FIFA previo al duelo.



“Ambos tienen opciones de clasificarse, pero saben que ganando se aseguran el billete y no dependerán de lo que suceda en otros grupos”, añadió, a través de su propia plataforma digital.

¿Cómo quedará el partido?

Se espera un partido reñido e intenso de inicio a fin. Ambas selecciones tienen herramientas para hacerle daño letal a su rival. La selección de Suecia, en el papel, saca una leve ventaja en favoritismo.



La pelota rodará a las 6:00 p. m., hora colombiana. Todos los detalles se podrán seguir a través de Deportes RCN Online. La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 sigue en su recta final.







