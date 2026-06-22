EN VIVO Jordania vs Argelia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Jordania y Argelia se enfrentarán este lunes en San Francisco por la segunda fecha del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados. El partido será transmitido por DSports y todas sus emociones se podrán seguir minuto a minuto en DeportesRCN.com.

Jordania vs Argelia EN VIVO

Así llegan Jordania y Argelia a la segunda fecha del Mundial

La presión acompaña a las dos selecciones tras un estreno adverso en la cita orbital. Jordania cayó por 3-1 frente a Austria, mientras que Argelia sufrió una dura derrota ante Argentina, resultado que dejó a ambos equipos en el fondo de la clasificación.

La selección jordana, dirigida por Jamal Sellami, buscará apoyarse en la solidez defensiva que la llevó a ser semifinalista de la última Copa Asiática. Además, confía en el talento de Mousa Al-Tamari y Ali Olwan para sorprender a un rival que parte como favorito.

Del otro lado estará una Argelia que cuenta con mayor experiencia internacional y una plantilla liderada por figuras como Riyad Mahrez, Mohamed Amoura, Amine Gouiri y Rayan Aït Nouri. El equipo dirigido por Vladimir Petković necesita responder tras el duro golpe recibido en la primera fecha.

El balón comenzará a rodar a las 10:00 p.m. (hora colombiana) en San Francisco. Jordania y Argelia se juegan mucho más que tres puntos: su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la posibilidad de mantener viva la ilusión de avanzar a la fase eliminatoria.