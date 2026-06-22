EN VIVO Jordania vs. Argelia | Copa Mundial de la FIFA 2026

La segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 baja el telón este lunes con un duelo de máxima tensión entre Jordania y Argelia en el Levi’s Stadium de San Francisco. Ambos equipos llegan golpeados tras sus derrotas en el estreno y saben que una nueva caída significaría la eliminación anticipada del torneo.

La consigna es clara: ganar o despedirse. Con Argentina y Austria enfrentándose previamente en Dallas, jordanos y argelinos estarán atentos a ese resultado, aunque primero deberán cumplir con su propia obligación.

Los tres puntos son imprescindibles para llegar con opciones reales a la última fecha de la fase de grupos.

Jordania, que disputa el primer Mundial de su historia, dejó buenas sensaciones pese a la derrota 3-1 frente a Austria. El conjunto dirigido por el marroquí Jamal Sellami mostró carácter y momentos de buen fútbol, aunque terminó pagando caro su falta de experiencia en este tipo de escenarios.

Ahora, con la presión sobre los hombros, buscará apoyarse en su solidez defensiva y en el talento de Mousa Al-Tamari y Ali Olwan para dar el golpe.

“Lo peor ya pasó”, ha sido uno de los mensajes transmitidos por Sellami durante la preparación del encuentro. El técnico considera que superar el impacto emocional del debut puede ayudar a que su equipo compita con mayor libertad en esta segunda presentación.

Grupo J del Mundial: Argelia y jordania, por la clasificación

Del otro lado estará una Argelia obligada a reaccionar tras el duro revés sufrido ante Argentina. Los dirigidos por Vladimir Petković fueron superados por el poder ofensivo de la Albiceleste y especialmente por la inspiración de Lionel Messi, autor de tres goles.

Sin embargo, los Zorros del Desierto cuentan con una plantilla experimentada y de calidad. Futbolistas como Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Rayan Aït Nouri, Mohamed Amoura, Ibrahim Maza y Anis Hadj Moussa representan una base sólida para buscar la recuperación inmediata.

Petković ha insistido en que Argelia no llegó al Mundial para ser un simple participante. Esa ambición será puesta a prueba este lunes en San Francisco, donde el margen de error desapareció por completo. Para Jordania y Argelia, el encuentro representa mucho más que tres puntos: es la última oportunidad para seguir soñando con los dieciseisavos de final.