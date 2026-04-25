EN VIVO LaLiga: Getafe vs. Barcelona - minuto a minuto y goles

Este sábado 25 de abril, FC Barcelona se enfrenta con Getafe por la jornada número 32 de la liga de España. El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Coliseum, al ser visitante el conjunto culé.



En este compromiso, la escuadra blaugrana, eliminada ya de las finales de la Liga de Campeones de Europa, no podrá contar con su gran joya, el extremo Lamine Yamal, quien se lesionó ante Celta de Vigo.



“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral)”, informó el club hace unos días.



“El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial”, agregó, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Barcelona está cerca del trofeo

FC Barcelona es líder de la tabla de posiciones de la liga española con 82 puntos. Una victoria ante Getafe lo acercaría al anhelado título. En el papel, el blaugrana es favorito a llevarse el triunfo.



La pelota rodará a las 9:15 a. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de ESPN. Los detalles también se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.