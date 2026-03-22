EN VIVO Liga Española: Real Madrid vs Atlético de Madrid - minuto a minuto y goles

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo 22 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu, en uno de los partidos más atractivos de la jornada en LaLiga de España. El derbi madrileño llega en un momento clave de la temporada, con ambos equipos todavía metidos en la pelea por objetivos importantes.

El conjunto merengue afrontará el compromiso como segundo de la tabla con 66 puntos, aunque con la presión de recortar distancia respecto al Barcelona, líder del campeonato y que ya disputó su partido de esta fecha. Así las cosas, el equipo blanco está obligado a sumar de a tres si no quiere perderle más terreno al cuadro catalán.

Por su parte, Atlético de Madrid aparece en la cuarta posición con 57 unidades y también tiene mucho en juego en esta presentación. El cuadro rojiblanco cuenta con la posibilidad de superar a Villarreal, que tiene un punto más y ya cumplió con su compromiso de la jornada, por lo que una victoria lo pondría nuevamente en puestos de mayor privilegio.

Además del peso que siempre tiene un clásico de esta magnitud, el encuentro se disputará con ambos clubes fortalecidos en lo anímico, luego de asegurar en la semana su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: cómo VER EN VIVO HOY domingo 22 de marzo

El partido Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Liga Española, se disputará este domingo 22 de marzo a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

España: 21:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00