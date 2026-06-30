EN VIVO México vs. Ecuador | 16avos. Copa del Mundo 2026

Las selecciones de México y Ecuador están listas para disputar una de las series que ha despertado mayor expectativa en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Mexicanos y ecuatoriano se medirán este martes 30 de junio en el estadio de Ciudad de México a partir de las 8:00 de la noche.

México Vs Ecuador: hora y cómo VER EN VIVO la Copa del Mundo

El partido entre la selección de Ecuador y México se disputa este martes 30 de junio a partir de las 8:00 de la noche, horario colombiano, en el estadio Ciudad de México.

El duelo se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de Win Sports y también cuenta con transmisión ONLINE de La FM y Deportes RCN.

Así llega México a los 16avos de final del Mundial

La selección de México logró la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, después de hacer respetar su condición de país organizador al dominar el grupo A.

Los dirigidos por Javier Aguirre superaron a Sudáfrica, Corea del Sur y a República Checa.

México registró nueve puntos y no ha recibido goles en contra.

Así llega Ecuador al partido contra México

La selección de Ecuador tuvo que esforzarse más de la cuenta para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Sebastián Becaccece lograron el boleto, después ubicarse en la tercera posición del grupo E con cuatro puntos.

Ecuador confirmó la clasificación al lograr una épica victoria sobre Alemania en la última fecha de la zona.