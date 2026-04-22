EN VIVO MLS: FC Dallas vs. Minnesota United - minuto a minuto y goles

Y este miércoles 22 de abril también habrá acción deportiva en la MLS de los Estados Unidos que, con el paso del tiempo y la llegada de figuras de alta talla mundial, crece cada vez más.



FC Dallas recibirá al Minnesota United. En este último equipo, como bien se sabe, juega el mediocampista ofensivo colombiano James David Rodríguez, que espera seguir tomando ritmo de juego.



El nacido en Cúcuta estaría con la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por Néstor Lorenzo, en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que muchos seguidores del exjugador del Real Madrid de España, Porto de Portugal y Everton de Inglaterra estén atentos al inicio, desarrollo y final del encuentro.



Es muy probable que James David no salga de titular, pero sí que ingrese en la etapa complementaria. Más allá de una victoria o derrota parcial de Minnesota, el exfutbolista de Banfield de Argentina tendría acción en el segundo tiempo.

Se acerca el duelo

El compromiso comenzará a las 7:30 p. m., hora colombiana, y todos los fanáticos de James Rodríguez podrán ver el juego en vivo a través de la señal de Apple TV. Todos los detalles se podrán seguir también en Deportes RCN Online.



Estos dos clubes suelen marcar en cada compromiso que disputan y por eso se espera que se puedan presentar dos goles o más. Los hinchas aguardan un cotejo repleto de emociones.