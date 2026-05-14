EN VIVO MLS: Minnesota Vs Colorado - minuto a minuto y goles - James, titular

Minnesota United recibe este miércoles 13 de mayo en el Allianz Field a Colorado Rapids en partido válido por la semana 13 de la MLS.

La principal novedad de los 'The Loons' es la presencia del mediocampista colombiano James David Rodríguez como titular.

Esta será la segunda oportunidad en la que Rodríguez este desde el pitazo inicial en un duelo por la MLS, teniendo en cuenta que ya lo hizo en la derrota como local ante LAFC.

Minnesota llega al compromiso ubicado en la quinta posición de la conferencia Oeste con 21 puntos y después de haber empatado en la jornada anterior con Austin FC.

Por otro lado, Colorado Rapids es 12 de la conferencia Oeste con 12 puntos y en la jornada anterior cayeron como local con St Louis FC.

Minnesota Vs Colorado Rapids: hora y cómo VER EN VIVO a James en la MLS

El partido entre Minnesota United contra Colorado Rapids por la semana 12 de la MLS se disputa este miércoles 13 de mayo a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano.

El duelo se podrá VER EN VIVO por Apple TV.