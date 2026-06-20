EN VIVO Países Bajos vs Suecia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones de Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el estadio de Houston en partido válido por la fecha 2 del grupo F en la Copa del Mundo.

Países Bajos Vs Suecia: hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Países Bajos contra Suecia se lleva a cabo este sábado 29 de junio en el estadio de Houston a partir de las 12:00 del medio día, horario colombiano. El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports y también contará con transmisión de LA Fm.

Así llega Países Bajos

La selección de los Países Bajos llega al partido contra Suecia con la necesidad de ganar, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural empató 2-2 con Japón.

Los neerlandeses buscan un triunfo para llegar a cuatro unidades y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Así llega Suecia

Por otro lado, la selección de Suecia enfrenta los Países Bajos con cierta tranquilidad, después de haber goleado 5-1 a Túnez en la primera fecha.

El equipo sueco es líder del grupo con tres puntos y un empate le serviría para lograr la clasificación a los dieciseisavos de final.