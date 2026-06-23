EN VIVO Panamá vs. Croacia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Croacia afronta este martes un partido clave frente a Panamá en el Toronto Stadium, donde buscará dejar atrás la dolorosa derrota 4-2 sufrida ante Inglaterra en su debut y mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El conjunto balcánico llega obligado a sumar y con la necesidad de corregir los errores defensivos que marcaron su estreno en el torneo.

En la previa del compromiso, el seleccionador Zlatko Dalic fue autocrítico y reconoció que su equipo estuvo lejos de la versión esperada.

El técnico señaló que Croacia concedió demasiadas ventajas frente a Inglaterra y que las desconexiones defensivas terminaron costándole muy caro en un partido en el que el esfuerzo ofensivo no fue suficiente para evitar la derrota.

“Tenemos que ser mejores que la última vez, reparar y corregir los errores que cometimos, sobre todo en defensa”, afirmó Dalic durante la rueda de prensa.

El entrenador insistió en que su selección debe asumir el rol de favorita y mostrar una actitud dominante frente a Panamá, consciente de que otro resultado negativo complicaría seriamente sus aspiraciones en el Grupo L.

Sin embargo, el estratega evitó confiarse. Dalic destacó el desempeño mostrado por Panamá en su ajustada caída 1-0 frente a Ghana y aseguró que el combinado centroamericano dejó una imagen positiva.

Según el técnico, la selección canalera cuenta con una estructura defensiva sólida, orden táctico y jugadores veloces capaces de generar peligro en los contragolpes.

Croacia busca reaccionar ante Panamá y confirmar su favoritismo en el Grupo L del Mundial 2026

“Es un adversario muy bueno. Tenemos que estar atentos porque sabe defenderse y tiene hombres rápidos en ataque”, advirtió el seleccionador croata.

Por su parte, el mediocampista Mateo Kovacic aseguró que el grupo está enfocado en mejorar y recuperar sensaciones tras un inicio complicado. El volante del Manchester City destacó la importancia de concentrarse en el propio rendimiento para mostrar la mejor versión del equipo.

Croacia contará con toda su plantilla disponible para el encuentro y espera aprovechar el respaldo de la numerosa comunidad croata en Canadá. Aun así, Dalic dejó claro que los éxitos obtenidos en los Mundiales de 2018 y 2022 no garantizan nada: “No se puede vivir de la gloria de otros días. Mañana es un nuevo partido”, concluyó.