EN VIVO Paraguay Vs. Francia | Octavos de final Copa del Mundo 2026

Las selecciones de Paraguay y de Francia se enfrenan este sábado 4 de julio en el estadio de Filadelfia en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Paraguay Vs Francia: hora y cómo VER EN VIVO la Copa del Mundo

El partido entre Paraguay contra Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo se juega este sábado 4 de julio a partir de las 4:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio de Filadelfia.

Todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO a través de la señal del Canal RCN y también tendrá transmisión radial y ONLINE de La Fm.

Así llegó Paraguay a octavos de final del Mundial

La selección de Paraguay llegó a los octavos de final de la Copa del Mundo, después de dar una de las sorpresas del certamen al eliminar a Alemania. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se impusieron en los lanzamientos desde el punto penal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Así llegó Francia a octavos de final del Mundial

La selección de Francia ha revalidado su condición de favorita al título de la Copa del Mundo. Los europeos no tuvieron problema para golear 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final y de esta manera seguir en carrera por el campeonato.