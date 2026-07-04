Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Copa del Mundo

EN VIVO Paraguay Vs. Francia | Octavos de final Copa del Mundo 2026

Las selecciones de Paraguay y Francia se enfrentan en el estadio de Filadelfia.
Daniel Zabala
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Octavos de Final
Paraguay Paraguay
Programado
Francia Francia
Estadísticas del partido

Las selecciones de Paraguay y de Francia se enfrenan este sábado 4 de julio en el estadio de Filadelfia en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Paraguay Vs Francia: hora y cómo VER EN VIVO la Copa del Mundo

El partido entre Paraguay contra Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo se juega este sábado 4 de julio a partir de las 4:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio de Filadelfia.

Todas las emociones del compromiso se podrán VER EN VIVO a través de la señal del Canal RCN y también tendrá transmisión radial y ONLINE de La Fm.

Así llegó Paraguay a octavos de final del Mundial

La selección de Paraguay llegó a los octavos de final de la Copa del Mundo, después de dar una de las sorpresas del certamen al eliminar a Alemania. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se impusieron en los lanzamientos desde el punto penal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Así llegó Francia a octavos de final del Mundial

La selección de Francia ha revalidado su condición de favorita al título de la Copa del Mundo. Los europeos no tuvieron problema para golear 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final y de esta manera seguir en carrera por el campeonato.

En esta nota

Copa del Mundo Copa Mundial de la FIFA Mundial 2026 Selección de Paraguay Selección de Francia Transmisión en vivo

Tabla de posiciones