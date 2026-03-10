EN VIVO: Peláez y De Francisco HOY martes 10 de marzo

Hernán Peláez y Martín De Francisco hablarán este martes 10 de marzo de las victorias de Millonarios, Llaneros y Deportivo Pasto sobre Cúcuta Deportivo, Jaguares de Córdoba y América de Cali, respectivamente, en partido de la Liga BetPlay.
Peláez y De Francisco también analizarán la jornada de Champions League, teniendo en cuenta que este martes 10 de marzo se comienzan a disputar los partidos de ida de los octavos de final.
Galatasaray Vs Liverpool
Newcastle Vs Barcelona
Atlético de Madrid Vs Tottenham
Atalanta Vs Bayern Múnich
Hernán Peláez y Martín De Francisco también se referirán a los partidos por Copa Libertadores.