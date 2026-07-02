EN VIVO Portugal vs. Croacia | 16avos. Copa del Mundo 2026

Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos socios del Real Madrid y veteranos capitanes que se resisten al tiempo, se enfrentarán este jueves en Toronto en una eliminatoria que para Portugal y Croacia significa seguir en carrera en el Mundial hacia octavos, o parar, como tendrá que hacer alguno de ellos.

La Selección de los Escudos y los Vatreni jugarán en el Toronto Stadium el partido más cargado de simbolismo de los dieciseisavos de final del Mundial, un cruce que decidirá el rival del vencedor de la serie entre España y Austria y que ha desbordado la expectación en una ciudad con comunidades portuguesa y croata muy arraigadas.

Lo que el Real Madrid unió durante años, Toronto lo separará ahora. Ronaldo, de 41 años, disputa su sexto Mundial. Modric, que cumplirá 41 en septiembre, juega el quinto. Ninguno ha levantado la Copa del Mundo y solo uno podrá seguir persiguiendo el último título que falta en sus carreras.

Portugal llega al duelo con más talento que certezas.

El equipo de Roberto Martínez fue segundo del Grupo K, por detrás de Colombia, después de empatar con la República Democrática del Congo, golear por 5-0 a Uzbekistán y cerrar la fase con un 0-0 ante Colombia que reactivó las dudas sobre su juego.

Croacia llega con menos brillo, pero con el oficio habitual de las grandes noches. Fue segunda del Grupo L, por detrás de Inglaterra, después de reponerse con victorias ante Panamá y Ghana.

Ante los africanos, Modric volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo, con una asistencia del gol decisivo que sostuvo la supervivencia croata.

El ambiente también pesará. Toronto ya fue territorio croata en la fase de grupos, con miles de aficionados y una bandera gigante de camino al estadio. Esta vez se sumará la comunidad portuguesa, 140.000 en el área metropolitana de Toronto, que vive como histórico el regreso de su selección a la ciudad.

Alineaciones probables:

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

Seleccionador: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

Seleccionador: Zlatko Dalic.

Estadio: Toronto Stadium, en Toronto (Canadá).