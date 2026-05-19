Por la fecha número 37 de la Premier League de Inglaterra, el torneo de clubes local más importante y competitivo del mundo, se llevará a cabo un partido que acaparará la atención de miles de amantes del deporte rey.



AFC Bournemouth​ recibirá al Manchester City en el estadio Dean Court, que se espera esté a reventar. Este compromiso es crucial en la definición del título de la Premier League.

El equipo dirigido por el español Pep Guardiola está ubicado en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la liga inglesa con 7 puntos. Arsenal es líder con 82 y un partido de más.



Manchester City, de esta manera, tiene que ganar para seguir con chances de levantar el tan anhelado trofeo. Aunque eso sí, el equipo azul no depende de sí mismo para ser campeón, así triunfe este martes 19 de mayo.

Un City muy agresivo

Como es habitual, se espera una postura ofensiva por parte del Manchester City, intentando desde el inicio del partido marcarle a su rival. AFC Bournemouth, por su parte, se replegaría y con transiciones esperaría hacer daño.



La pelota rodará a la 1:30 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Emociones y goles se aguardan para este vital juego por la Premier.