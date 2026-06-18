EN VIVO República Checa vs. Sudáfrica | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las emociones de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, no se detienen. Este jueves 18 de junio se empieza a disputar la segunda jornada de la fase de grupos.



Por el segundo duelo del grupo A del certamen que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se verán las caras la selección de República Checa y su similar de Sudáfrica.

Este vital compromiso se va a realizar en el estadio de Atlanta, que se espera cuente con una más que buena presencia de hinchas. Ambos equipos están obligados a llevarse los tres puntos.



En la primera jornada del grupo, tanto la República Checa como la selección de Sudáfrica no pudieron ganar. Una derrota podría dejar a una de estas selecciones al borde de la eliminación.

Hora del cotejo

El compromiso por la segunda jornada del grupo A empezará a las 11:00 a. m., hora colombiana. Se espera un encuentro entretenido de inicio a fin. Se aguardan dos o más goles.