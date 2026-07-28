EN VIVO: Santos vs. Universidad Central | Copa Sudamericana

Santos recibe este martes a Universidad Central de Venezuela (UCV) en el estadio Urbano Caldeira por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto brasileño llega con una cómoda ventaja tras imponerse por 4-1 en el compromiso de ida y buscará confirmar su clasificación a los octavos de final frente a su afición.

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde buscará seguir en carrera por uno de los títulos más importantes del fútbol continental.

Santos vs. UCV, EN VIVO: el Peixe busca sellar su clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana

El encuentro comenzará a las 9:30 p. m. (hora local de Brasil), 7:30 p. m. en Colombia, Ecuador y Perú, y contará con el arbitraje del boliviano Gery Vargas.

El equipo dirigido por Cuca dio un paso firme hacia la siguiente ronda con una contundente actuación en territorio venezolano. Su eficacia en ataque y la diferencia conseguida en el marcador le permiten afrontar el duelo de vuelta con mayor tranquilidad, aunque el cuerpo técnico ha insistido en mantener la concentración para evitar cualquier sorpresa.

Además de administrar la ventaja, Santos intentará aprovechar el respaldo de su público para cerrar la serie con otra buena presentación y continuar su camino en el torneo continental.

Por su parte, Universidad Central de Venezuela afronta una misión muy complicada. El equipo dirigido por Daniel Sasso necesita remontar un marcador adverso de tres goles para mantenerse con vida en la competición. Para lograrlo, deberá mejorar su rendimiento defensivo y mostrar una versión mucho más efectiva en ataque que la exhibida en el primer encuentro.

Posibles alineaciones

Santos: Gabriel Brazão; Gonzalo Escobar, João Ananias, Lucas Veríssimo, Gabriel Menino; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Miguelito (o Neymar); y Thaciano.

UCV: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Edwin Peraza, Gonzalo Mottes, Yohan Cumana; Alexander González, Francisco Solé, Williams Lugo, Alexander Granko, Edwin Mosquera; y Juan Camilo Zapata.