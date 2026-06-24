EN VIVO Sudáfrica vs. Corea del Sur | Copa Mundial de la FIFA 2026

La tercera y última fecha de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México ya está en curso. Y este miércoles 24 de junio se jugará un duelo decisivo.



Por el grupo A, la selección de Sudáfrica se tendrá que ver las caras con el combinado de Corea del Sur. El estadio de Monterrey, que se espera esté a reventar, va a recibir este encuentro.

Corea del Sur está ubicado en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 3 puntos, mientras que el conjunto africano es tercero con apenas una unidad. Los dos equipos están obligados a ganar para clasificar.



Se espera un cotejo entretenido de inicio a fin, con varios goles. Debido a que la selección de Sudáfrica tiene una obligación más grande de obtener los tres puntos, se aguarda que salga a atacar desde el principio.

¿Qué selección ganará?

El partido comenzará a las 8:00 p. m., hora colombiana. Todos los detalles se podrán seguir a través de Deportes RCN Online. Hay expectativa por cómo quedará el resultado. Puede haber sorpresa.