EN VIVO Túnez vs. Japón | Copa Mundial de la FIFA 2026

El último partido de este sábado 20 de junio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, será el de la selección de Túnez y Japón.



Este cotejo corresponde a la segunda jornada del grupo F del certamen orbital. Se realizará en el estadio de Monterrey. Se espera una muy buena presencia de hinchas en este escenario deportivo.

Ambos equipos no lograron ganar en la primera jornada del Mundial 2026. La selección de Japón empató con Países Bajos, mientras que el combinado de Túnez perdió por goleada contra Suecia.



Por esta razón, las dos escuadras están más que obligadas a llevarse la victoria, esto porque una derrota dejaría a cualquiera al borde o en la misma eliminación de la máxima fiesta del certamen orbital.

¿Qué selección ganará el duelo?

Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin. La jornada ha estado repleta de goles, por lo que, como mínimo, muchos hinchas del deporte rey esperan que se presenten dos goles o más.



La pelota rodará a partir de las 11:00 p. m., hora colombiana. Todos los detalles se podrán seguir a través de Deportes RCN Online. Con este duelo se cierra la segunda jornada del grupo F.







