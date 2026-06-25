EN VIVO Túnez vs. Países Bajos | Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves 25 de junio, por la tercera y última jornada del grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentarán las selecciones de Túnez y Países Bajos.



El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio de Kansas City, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. Se aguarda también que al escenario deportivo asistan más aficionados neerlandeses.

“África y Europa se citan en el cierre del Grupo F, en un duelo donde Túnez se enfrentará a Países Bajos por apenas cuarta vez en la historia. Este será, además, su primer enfrentamiento oficial”, indica la FIFA previo al juego.



“El equipo holandés sabe que ganando estará clasificado para los dieciseisavos de final y, muy probablemente, como primeros de grupo. Si empata o pierde, dependerá de lo que suceda en el duelo entre Japón y Suecia para saber en qué lugar acaba, pero, como mínimo, accedería a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros. Túnez, en cambio, fue de las primeras selecciones en estar matemáticamente eliminadas”, añade.

¿Qué selección ganará el duelo?

En el papel, la selección de Países Bajos es favorita para llevarse los tres puntos, esto por su grandeza histórica y por su nómina actual. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.



El partido empezará a las 6:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.