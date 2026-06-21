EN VIVO Uruguay vs. Cabo Verde | Copa Mundial de la FIFA 2026

Las emociones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, no se detienen. La segunda jornada marcha con una muy buena cifra de goles.



Este domingo 21 de junio, por la segunda jornada del grupo H de la máxima fiesta del deporte rey, se van a ver las caras la selección de Uruguay y el combinado de Cabo Verde. Se espera un cotejo entretenido de inicio a fin.

Ambos equipos, en la primera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, empataron. El conjunto charrúa empató con Arabia Saudita y Cabo Verde hizo lo propio, sorpresivamente, con España.



A propósito de estas dos últimas selecciones, hace apenas un rato, se enfrentaron. El equipo ibérico sacó el rótulo de favorito y derrotó a Arabia Saudita con un marcador de 4 goles a 0.

Hora para ver el juego

Uruguay y Cabo Verde se van a enfrentar en el estadio de Miami Gardens. El partido comenzará a las 5:00 p. m., hora colombiana, y todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.