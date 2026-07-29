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EN VIVO Vasco da Gama vs. Medellín | Copa Sudamericana

El equipo paisa no podrá contar de nuevo con el lateral izquierdo Frank Fabra.
Carlos Cañas
Vasco da Gama vs. Medellín.
Vasco da Gama vs. Medellín. // ARCHIVO PARTICULAR

Llegó el día. El Deportivo Independiente Medellín, este miércoles 29 de julio, se tendrá que ver las caras con Vasco da Gama de Brasil en un partido que promete emociones de principio a fin.

Este compromiso corresponde a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El conjunto brasileño contará con el plus de afrontar el duelo en condición de local.

El partido de ida, que se jugó hace unos días en el estadio Atanasio Girardot, quedó 2 goles a 2. El conjunto colombiano por poco se lleva la victoria, pero Vasco da Gama terminó igualando la historia.

La pelota rodará a las 5:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de DSports e ESPN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

¿Dim clasificará?

Los hinchas del equipo que es dirigido por Luis Amaranto Perea sueñan con la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será imposible. Todo puede pasar.

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