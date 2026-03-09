Enamorado y Monsalve, campeones con Gremio frente al Inter de Borré

El fútbol colombiano vuelve a tener presencia en una consagración internacional, en esta ocasión con José Enamorado y Miguel Monsalve celebraron el título del Gremio en el Campeonato Gaúcho 2026, luego de imponerse en la final frente a su histórico rival, Internacional.

Primer título de Enamorado con el Gremio de Porto Alegre: Monsalve también fue inicialista

El conjunto de Porto Alegre selló la consagración este domingo tras empatar 1-1 en el estadio Estádio Beira-Rioresultado suficiente para confirmar la amplia ventaja conseguida en el partido de ida, cuando se impuso con contundencia por 3-0 en el Arena do Gremio. Con ese global de 4-1, el Tricolor levantó su trofeo número 44 en la historia del certamen estadual.

En medio de la celebración, los colombianos Enamorado y Monsalve formaron parte del plantel que logró devolverle la corona al club después de una temporada sin títulos en el ámbito local. Ambos futbolistas han venido consolidando su proceso dentro del equipo, aportando dinamismo y talento en la zona ofensiva del mediocampo.

El título también tiene un valor simbólico para la institución. Con esta conquista, el Gremio recortó la distancia histórica frente al Internacional en el palmarés del torneo. Mientras el Tricolor alcanzó 44 coronas, el “Colorado” se mantiene como el club más laureado con 46 campeonatos estaduales.

Colombianos, protagonistas en el campeonato Gaucho, Enamorado, Monsalve y Santos Borré disputaron la final

El clásico entre Gremio y Internacional, que definió el Campeonato Gaúcho 2026, tuvo un marcado protagonismo colombiano. Tres jugadores del país fueron titulares en el empate 1-1 de la vuelta, resultado que le permitió al Tricolor coronarse campeón gracias al 3-0 conseguido en la ida.

Por el lado de Gremio, Miguel Monsalve y José Enamorado arrancaron desde el inicio. El volante antioqueño disputó 56 minutos y recibió una calificación de 6.8 según Sofascore, mientras que el extremo se mantuvo en cancha hasta el minuto 81, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo y obteniendo un 6.6.

En el conjunto ‘colorado’, Rafael Santos Borré jugó todo el compromiso, aunque su actuación fue más discreta y fue valorado con 6.1 en el duelo decisivo.