Jaguares y Pasto se enfrentaron en el estadio Municipal de Montería, escenario que abrió la jornada 17 del fútbol profesional colombiano. Los nariñenses, dentro de los ocho. Al cabo del primer tiempo la visita gana 1-2.

Entretenido partido en Jaraguay: Estos fueron los goles de Jaguares vs Pasto

Andrey Estupiñán marcó un gol de gran categoría al tomar la pelota desde campo propio, carreteó por la banda, ganó en la carrera para hacer una diagonal y antes de ingresar al área rematar al arco, el portero local Frank Mosquera se estiró, pero su físico no le alcanzó para sacar la pelota.

Jaguares 0-1 Pasto

Rápidamente el conjunto local reaccionó, una pelota quieta sirvió para emparejar las acciones en el marcador, el arquero Geovanni Banguera dejó un rebote en plena área, el cual Andrés Rentería supo capitalizar. Empate 1-1 en el Municipal de Montería.

Jaguares 1-1 Pasto

La cuenta no terminó allí en el primer tiempo, antes del descanso los dirigidos por Jonathan Risueño se encaminaron a la victoria, gol psicológico de Wilson Morelo, luego de un doble cabezazo en el área. 1-2, a favor de los 'pastusos'.

Jaguares 1- 2 Pasto

El equipo local aprovechó otra falla del portero Giovanni Banguera, un rebote del portero fue provechado por el Topo para igualar el partido nuevamente, 2-2.

Jaguares 2-2 Pasto