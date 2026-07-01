¡Era gol de Inglaterra! La increíble salvada sobre la línea que cambió el partido

La respuesta de Inglaterra no tardó en llegar. Después de verse sorprendida por el gol de Congo, la selección europea recuperó el control del balón y se lanzó con intensidad sobre el arco rival en busca de la igualdad, generando una de las acciones más emocionantes del partido.

Aunque los africanos habían conseguido abrir el marcador, el desarrollo del encuentro seguía favoreciendo a los dirigidos por Inglaterra, que mantenían la posesión y buscaban abrir espacios en la defensa rival.

La insistencia inglesa estuvo cerca de dar resultado en una jugada colectiva que terminó con una salvada providencial sobre la línea de gol.

Inglaterra estuvo a centímetros del empate, pero Wan-Bissaka salvó a Congo sobre la línea

La acción comenzó con Marcus Rashford, quien recibió por el sector izquierdo y envió un preciso balón al corazón del área. Allí apareció Harry Kane, que logró acomodarse entre los defensores para sacar un remate, pero la zaga congoleña reaccionó a tiempo y bloqueó el disparo, evitando que el capitán inglés encontrara el empate.

Sin embargo, el peligro no terminó allí. El rebote quedó en poder de Noni Madueke, quien aprovechó el desconcierto defensivo para desbordar por la banda y enviar un nuevo centro al área. Rashford volvió a aparecer libre de marca y conectó un potente remate que parecía tener destino de gol.

Wan-Bissaka salvó a Congo con una intervención que vale un gol

Cuando Jordan Pickford y los aficionados ingleses ya celebraban la igualdad, apareció de manera providencial Aaron Wan-Bissaka. El defensor se lanzó sobre la línea y rechazó el balón en una intervención espectacular que mantuvo la ventaja para Congo y desató la euforia entre sus compañeros.

La jugada reflejó la intensidad con la que se disputaba el compromiso. Inglaterra dominaba la posesión y acumulaba oportunidades, pero se encontraba con una defensa africana que resistía con orden, sacrificio y acciones heroicas en los momentos decisivos.

Con esa intervención salvadora de Wan-Bissaka, Congo logró conservar la ventaja en un tramo del partido en el que los europeos apretaban con fuerza. El encuentro ganó emoción con el paso de los minutos y dejó claro que, pese al dominio inglés, el conjunto africano estaba dispuesto a defender con todo la posibilidad de dar uno de los grandes golpes del Mundial 2026.