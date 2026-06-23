Error fatal de Argelia y Jordania no perdona en el Mundial 2026

Jordania dio la sorpresa en el Levi’s Stadium de San Francisco y encontró la ventaja frente a Argelia en un partido decisivo por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Cuando el conjunto argelino parecía controlar las acciones y generar las ocasiones más peligrosas, apareció Nizar Al Rashdan para castigar un error rival y poner el 1-0 al minuto 35.

La anotación llegó en un momento inesperado. Argelia dominaba la posesión y había sido el equipo más insistente en ataque, pero una mala salida desde el fondo terminó convirtiéndose en una oportunidad inmejorable para los jordanos.

Al Rashdan recuperó el balón dentro del área y definió con precisión para vencer a Luca Zidane, quien se estiró con una espectacular volada, aunque no pudo evitar la caída de su arco.

Jordania golpea a Argelia y sueña en el Mundial: Nizar Al Rashdan aprovechó un regalo defensivo

El gol premió la insistencia de un equipo que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas. Desde los primeros minutos, Jordania había mostrado señales de peligro. Apenas iniciado el encuentro, el propio Al Rashdan avisó con un cabezazo que pasó muy cerca del arco argelino.

Sin embargo, el desarrollo del partido mostraba a una Argelia más ambiciosa. Amine Gouiri tuvo una de las primeras opciones con un remate que se estrelló en la parte exterior de la red, mientras que Riyad Mahrez contó con la oportunidad más clara hasta ese momento al recibir un balón profundo dentro del área, aunque no logró definir con comodidad.

La reacción argelina también se encontró con una destacada actuación del arquero Yazeed Abu Laila. El guardameta jordano protagonizó una atajada monumental ante un disparo de Mahrez que tenía destino de gol y mantuvo la ventaja de su selección.

Con el tanto de Al Rashdan, Jordania dio un golpe importante en sus aspiraciones mundialistas y obligó a Argelia a asumir mayores riesgos en busca de una remontada que le permita mantenerse con vida en el torneo.