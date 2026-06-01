Con Julio Enciso como bandera y sin grandes sorpresas, la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este lunes la lista oficial de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026, donde la Albirroja regresará a la máxima cita del fútbol tras una ausencia de 16 años. El equipo sudamericano, que hace parte del Grupo D junto a Turquía y Australia, debuta contra Estados Unidos.

Paraguay contará además con la presencia del mediocampista del Brighton Diego Gómez, defensores de jerarquía como Omar Alderete o Gustavo Gómez y jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón o el propio Enciso. Su tradicional poder de fuego aéreo estará en la cabeza de delanteros como Gabriel Ávalos.

La novedad es la inclusión de Alexandro Maidana, lateral izquierdo de 20 años que milita en Talleres de Córdoba, en Argentina, y que ingresó en sustitución de Mathías Villasanti, mediocampista del Gremio de Brasil actualmente lesionado.

¡Es el turno de Paraguay! Gustavo Alfaro entregó la lista de 26 convocados

La Albirroja que dirige el argentino Gustavo Alfaro debutará el 12 de junio ante el anfitrión Estados Unidos, en un Grupo D que completan Turquía y Australia.

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño, PAR), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro, ARG), Gastón Olveira (Olimpia, PAR).

Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR), Juan José Cáceres (Dinamo-Moscú, RUS), Gustavo Gómez (Palmeiras BRA), Omar Alderete (Sunderland, ING), Fabián Balbuena (Gremio, BRA), José Canale (Lanús, ARG), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA), Alexandro Maidana (Talleres, ARG).

Mediocampistas: Diego Gómez (Brighton, ING), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, CAN), Damián Bobadilla (Sao Paulo, BRA), Matías Galarza (Atlanta United, EEUU), Braian Ojeda (Orlando City, EEUU), Mauricio Magalhaes (Palmeiras BRA), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain, EAU).

Delanteros: Gustavo Caballero (Portsmouth, ING) Miguel Almirón (Atlanta United, EEUU), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo, FRA), Ramón Sosa (Palmeiras, BRA), Antonio Sanabria (Cremonese, ITA), Alex Arce (Independiente Rivadavia, ARG), Gabriel Ávalos (Independiente, ARG), Isidro Pitta (Bragantino, BRA).