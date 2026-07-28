Es oficial: Zinedine Zidane vuelve a Francia y asume el reto más esperado de su carrera

La selección de Francia abrió una nueva era. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó este martes la contratación de Zinedine Zidane como nuevo director técnico de Les Bleus, poniendo fin a la exitosa etapa de Didier Deschamps.

El exentrenador del Real Madrid firmó un contrato que lo vinculará con el combinado nacional hasta después de la Copa del Mundo de 2030.

Con el respaldo de una brillante trayectoria como jugador y entrenador, Zidane inicia una nueva etapa en el cargo que durante años pareció estar reservado para él. Francia deposita ahora sus esperanzas en uno de los máximos ídolos de su historia para seguir compitiendo por los títulos más importantes del fútbol internacional.

Oficial: Zinedine Zidane asume como nuevo técnico de Francia hasta el Mundial de 2030

En su presentación oficial en París, Zidane dejó claro que dirigir a Francia era el único desafío que estaba dispuesto a aceptar desde que abandonó el banquillo del Real Madrid en 2021.

"Estoy listo para afrontar el desafío", aseguró el técnico, quien confesó que rechazó varias ofertas de clubes durante los últimos años porque su objetivo siempre fue asumir las riendas de la selección francesa.

"He tenido ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las he rechazado todas por la selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia con el Madrid", declaró el estratega de 54 años, acompañado por el presidente de la FFF, Philippe Diallo, encargado de oficializar un anuncio que llevaba meses siendo esperado.

El regreso de Zidane a la selección francesa se produce dos décadas después de disputar su último partido con la camiseta nacional, la recordada final del Mundial de Alemania 2006, marcada por el histórico cabezazo a Marco Materazzi que terminó con su expulsión.

El nuevo ciclo de Francia ya tiene líder: Zidane fue presentado oficialmente

Ahora vuelve con una misión completamente distinta: liderar desde el banquillo a una generación que buscará mantener a Francia entre las grandes potencias del fútbol mundial.

El reto no será sencillo. Zidane sustituye a Didier Deschamps, quien permaneció 14 años al frente del equipo nacional y conquistó el Mundial de Rusia 2018, además de alcanzar la final de Catar 2022.

El nuevo seleccionador reconoció el legado de su antecesor y aseguró que su intención será dar continuidad al camino ganador construido durante ese exitoso ciclo.

Además, adelantó que parte de su identidad futbolística estará influenciada por la experiencia adquirida en España, donde dirigió al Real Madrid y conquistó tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre 2016 y 2018, además de otros importantes trofeos nacionales e internacionales.