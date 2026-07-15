Escándalo antes de Argentina vs. Inglaterra: pelea entre barras dejó tres detenidos en Atlanta

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra quedó empañada por un nuevo episodio de violencia protagonizado por barrabravas argentinos.

Lo que comenzó como un tradicional banderazo de apoyo a la Albiceleste en Atlanta terminó en una pelea entre integrantes de las barras de San Lorenzo y Huracán, que obligó a la intervención de la Policía estadounidense y dejó tres personas detenidas.

El incidente ocurrió mientras miles de aficionados argentinos se reunían para alentar a la selección. Pese a que la principal preocupación de las autoridades era evitar enfrentamientos entre hinchas argentinos e ingleses, la violencia surgió entre seguidores del mismo país, reviviendo una histórica rivalidad del fútbol argentino.

Pelea entre barras de San Lorenzo y Huracán en Atlanta dejó detenidos antes de Argentina vs. Inglaterra

Según versiones de medios argentinos, los enfrentamientos estuvieron precedidos por cruces en redes sociales entre integrantes de dos barras de clubes argentinos que tienen rivalidad, La Butteler, barra de San Lorenzo; y miembros de la facción Plaza José C. Paz de Huracán.

Aunque durante el Mundial ambas barras permanecieron separadas tanto en sus lugares de alojamiento como en los estadios, el banderazo las reunió por primera vez en un mismo espacio.

De acuerdo con los reportes, un grupo de barristas de Huracán comenzó a provocar a los de San Lorenzo. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea en la que volaron sillas de un establecimiento cercano, tablas y golpes de puño.

La situación generó momentos de pánico entre los aficionados que asistían al evento únicamente para apoyar a la selección argentina.

VIDEO | Barras de San Lorenzo y Huracán desataron el caos en la previa de Argentina vs. Inglaterra

Tras recibir las llamadas de varios asistentes, la Policía de Atlanta llegó al lugar en cuestión de minutos y logró controlar los disturbios. Tres personas fueron detenidas por continuar protagonizando la riña incluso después de la intervención de las autoridades.

Además, fuentes citadas por la prensa argentina indicaron que los responsables que logren ser plenamente identificados podrían recibir derecho de admisión de por vida en los estadios del fútbol argentino.

El hecho obligó a reforzar las medidas de seguridad antes del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra. Lo que inicialmente era un operativo centrado en prevenir incidentes entre ambas aficiones ahora también contempla un seguimiento especial a los grupos violentos argentinos, que volvieron a protagonizar un lamentable episodio lejos de su país, opacando la fiesta del Mundial 2026.