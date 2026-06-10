Escándalo en Francia: jugadores cuestionan a Federación por derechos de imagen

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Francia vuelve a verse envuelta en una controversia extradeportiva. Esta vez, el foco de la discusión gira en torno al uso de la imagen de varias figuras del combinado nacional, entre ellas Kylian Mbappé, en una campaña promocional vinculada a una empresa de apuestas deportivas.

La situación fue revelada por el diario francés L’Equipe, que informó sobre el malestar generado dentro del plantel tras la difusión de una publicación comercial en la que aparecían Mbappé, Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé y Désiré Doué antes de un encuentro amistoso frente a Costa de Marfil.

Según el medio europeo, algunos futbolistas consideran inapropiado que su imagen sea utilizada para promocionar actividades relacionadas con las apuestas, un tema especialmente sensible dentro del fútbol moderno y que ya había provocado diferencias entre los jugadores y la Federación Francesa de Fútbol en el pasado.

Nueva batalla de Mbappé con la Federación Francesa

La polémica revive un conflicto que tuvo uno de sus momentos más visibles en 2022, cuando Mbappé se negó a participar en una sesión fotográfica organizada por la Federación. En aquella ocasión, el delantero manifestó su desacuerdo con algunos acuerdos comerciales establecidos por el organismo, particularmente aquellos relacionados con casas de apuestas y determinadas marcas del sector alimenticio.

“No estábamos de acuerdo en algunos casos como en marcas relacionadas con la salud alimenticia y de apuestas”, explicó entonces el atacante francés en declaraciones a Canal Plus.

Aquella postura llevó a la Federación a revisar varios aspectos relacionados con los derechos de imagen de los futbolistas y abrió un debate sobre la participación de los jugadores en las decisiones comerciales que involucran su figura pública.

La controversia surge además en un contexto delicado para el seleccionado dirigido por Didier Deschamps. En los últimos días también trascendieron diferencias internas relacionadas con la distribución de entradas para familiares y allegados durante el Mundial, situación que obligó a mantener conversaciones entre los representantes del plantel y los dirigentes.

Aunque el conflicto no ha escalado públicamente, la Federación Francesa vuelve a estar bajo observación en la antesala del torneo más importante del fútbol mundial.