Escándalo en la previa del Mundial: Chilavert genera indignación con su comentario

José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la polémica en la antesala del duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026.

El histórico exportero de la Albirroja publicó un comentario en redes sociales que fue ampliamente cuestionado por su contenido racista al referirse a la selección francesa.

Mientras la polémica crece fuera del terreno de juego, Paraguay se concentra en uno de los mayores desafíos del torneo: enfrentar este sábado a Francia en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Chilavert calentó el duelo con Francia con una declaración que causa rechazo

La reacción de Chilavert surgió luego de unas declaraciones del exdelantero francés Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998, quien menospreció el nivel del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

"Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces. Lo repito dos veces para que quede claro. Ofensivamente son un desastre", afirmó Dugarry durante una entrevista en Radio Monte Carlo.

En respuesta, Chilavert recordó el enfrentamiento entre ambas selecciones en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, cuando el conjunto europeo eliminó a Paraguay con un gol de Laurent Blanc en la prórroga.

¿Comentario racista? Chilavert enciende el Paraguay vs. Francia

Sin embargo, el exguardameta fue más allá y escribió una frase que generó una fuerte controversia: "Christophe, tienes razón. En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África".

El comentario fue interpretado como una referencia despectiva hacia la diversidad étnica de la selección francesa y provocó numerosas críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron sus palabras como discriminatorias e inapropiadas en la previa de uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

No es la primera vez que Chilavert protagoniza un cruce mediático durante la Copa del Mundo. Días atrás también había intercambiado fuertes declaraciones con el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, por diferencias sobre el presente del equipo.