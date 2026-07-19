España derrotó a Argentina y es campeona del mundo

La selección de España hizo historia al derrotar este domingo 19 de julio a Argentina con marcador de 1-0 y convertirse en el gran campeón de la Copa del Mundo.

La 'roja' se impuso gracias a la anotación lograda por Ferrán Torres en el minuto 107.

España dominó los 90 minutos

En los 90 minutos reglamentarios, la selección de España fue absoluto dominador del partido y sometió a Argentina, que sol pudo defenderse en su propio campo y ver como el guardameta Emiliano 'Dibu' Martínez se convertía en figura.

La primera oportunidad de gol se registró en el minuto 4 y llegó a través de Lamine Yamal, que luego de una acción colectiva se quedó con el esférico dentro del área para rematar de zurda.

Sin embargo, Martínez atajó el esférico y salvó el arco argentino.

El desarrollo del primer tiempo mantuvo a España como dueño del balón, pero solo pudo generar peligro con remates de media distancia que fueron controlados por el guardameta de Argentina.

En el segundo tiempo la dinámica del partido no cambió y la roja dominó la pelota al darle circulación por todo el ancho del terreno de juego en búsqueda de espacios para poder rematar al pórtico rival.

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Pedri, Nico Williams y Dani Olmo fueron determinantes, pero sin éxito para anotar.

Argentina, además de sufrir el asedio español, perdió a un jugador y tuvo que rematar el partido con 10 futbolista, después de que Enzo Fernández viera la tarjeta roja por doble amonestación.

España lo ganó en el tiempo extra

En el tiempo extra, España siguió controlando la pelota en búsqueda del gol del triunfo y del título del mundo.

Sin embargo, los europeos se encontraron con un inspirado Emiliano 'Dibu' Martínez, quien salvó en repetidas ocasiones su arco.

En el minuto 107, España encontró el premio a su insistencia y logró el gol del campeonato del mundo.

La acción comenzó con un centro al segundo palo con destino de Nico Williams, quien evitó que el esférico se fuera al saque de meta.

Con un cabezazo, Williams cambió la dirección del esférico hacia la mitad del área, en donde apareció Ferrán Torres para sorprender con un potente remate de zurda que venció al Dibu Martínez y puso el 10 de España.

En el complemento, Argentina arremetió con pelotazos y juego directo hacia el arco de España en búsqueda del empate, pero sin éxito.

De esta manera, la selección de España se convirtió en campeona del mundo y sumó la segunda estrella a su escudo.