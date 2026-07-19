España lo tuvo en los pies de Rodri: así se escapó el gol antes del tiempo extra

España mantuvo la presión hasta los últimos instantes de la final y estuvo cerca de romper el empate con un nuevo intento de Rodri, quien asumió la responsabilidad desde media distancia en un momento en el que la Roja buscaba evitar que el partido se extendiera más allá del tiempo reglamentario.

Rodri tuvo el gol del título, pero la final se fue al alargue

La jugada llegó en el minuto 89, después de varios ataques consecutivos del conjunto español. Rodri encontró un espacio en la frontal del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate con la intención de sorprender a Emiliano 'Dibu' Martínez.

Sin embargo, el disparo tomó demasiada altura y terminó pasando por encima del travesaño, desperdiciando una de las últimas oportunidades del encuentro.

La acción reflejó la insistencia de España, que nunca dejó de buscar el arco rival pese a la férrea resistencia de la defensa argentina. Minutos antes, Ferrán Torres también había tenido una ocasión tras una asistencia del propio Rodri, aunque su definición salió desviada.

A ello se sumó una destacada intervención de Nahuel Molina, quien desarmó a Nico Williams dentro del área cuando el extremo parecía listo para definir.

Con el reloj acercándose al minuto 90, la tensión aumentó en ambos equipos. Argentina apostó por resistir y administrar el empate, mientras España mantuvo la iniciativa hasta el pitazo final del tiempo reglamentario, aunque sin la precisión necesaria para convertir su dominio en el gol que le diera el título.